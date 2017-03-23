بالفيديو.. مصطفى الأغا يثير الجدل بتقبيل زوجته على الهواء!

المواطن - الرياض

أثار الإعلامي السوري مصطفى الأغا موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامه بتقبيل زوجته على الهواء مباشرة.

ولقيت حلقة برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي السوري مصطفى الأغا، الثلاثاء الماضي، اهتماماً كبيراً، بعد استضافته زوجته الإعلامية بتلفزيون دبي، مي الخطيب بمناسبة يوم الأم.

وأظهرت لقطة من البرنامج تهنئة الزوجة لحماتها على الهواء مباشرة بمناسبة العيد، وشكرتها لأنها منحتها زوجها (مصطفى الأغا)، حيث علقت: “أشكر والدة مصطفى لأنها هي من أنجبت زوجي”.

ولم تمر ثانية على كلامها حتى فوجئ الجمهور والمشاهدون بقيام الإعلامي السوري بالنهوض وتقبيل رأس زوجته على كلماتها اللطيفة.

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