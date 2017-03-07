بالفيديو.. نائب بريطاني: الاتفاق النووي سمح بتضخم ثروات جنرالات الحرس الثوري الإيراني

المواطن – وكالات

حذر نائب بريطاني من زيادة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط محملاً بلاده جزءاً من المسؤولية عن هذا الأمر.

وقال النائب ماثيو أوسيت إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية هو أمر جيد مطالباً بلاده بأن تتخذ خطوات على هذا الطريق.

وقال النائب البريطاني إن البرلمان حدد جلسة خلال هذا الشهر لمناقشة التمدد الإيراني في المنطقة مشيراً إلى أن بريطانيا شاركت في التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي يسمح برفع العقوبات عن طهران وزيادة ثروة جنرالات الحرس الثوري الإيراني.