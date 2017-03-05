بالفيديو.. نادي برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بخماسية سيلتا فيجو

المواطن – وكالات

عاد نادي برشلونة مجدداً ليتصدر جدول الدروي الإسباني بعد مباراة سيلتا فيجو، والفوز بخماسية نظيفة، دون رد.

وبرع البرغوث ليونيل ميسي وأحرز هدفين خلال المباراة، ليرفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، يتصدر بها الدوري بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء قبل أن يضيف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 40 بطريقة رائعة عندما سدد كرة ساقطة من فوق حارس سيلتا.

وسجل برشلونة ثلاثة أهداف متتالية خلال سبع دقائق بالشوط الثاني.

وكان كريم بنزيمة في دائرة الضوء في هجوم ريال مدريد بعد غياب بيل للإيقاف ورونالدو بسبب الإصابة ونجح في التقدم بهدف للفريق الزائر في الدقيقة 14 بعدما تابع تسديدته المرتدة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وصنع جيمس رودريغيز الهدف الثاني من تمريرة عرضية للمهاجم الفرنسي الذي رد الجميل لزميله الكولومبي الذي أحرز هدفه الأول في الدوري منذ سبتمبر أيلول في الدقيقة 29.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الرابع بعد مرور ساعة من اللعب بعدما تابع تسديدة جيمس التي ارتدت من القائم.

وسجل روبن بينا هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 72 لكن ريال مدريد حقق فوزه الأكبر منذ الانتصار 3-صفر على ريال سوسيداد في يناير كانون الثاني.