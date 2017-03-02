بالفيديو.. هكذا يتدرب ترامب على إلقاء الخطابات

بالفيديو.. هكذا يتدرب ترامب على إلقاء الخطابات

2017/03/02
الساعة 1:17 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن – وكالات

أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاملاً ورقة بين يديه يقرأ منها ويردد محركاً شفتيه الكلمات المكتوبة وكأنه يحاول إتقان ما يقرأ.

ومن الواضح في الفيديو أن الرئيس الأميركي كان يردد في الفيديو الجمل التي يود إلقاءها أمام الكونغرس في أول كلمة له أمامه منذ توليه سدة الحكم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا في أول خطاب له حول السياسة العامة أمام الكونغرس الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى توحيد صفوفهما لمصلحة الشعب الأميركي. وتعهد بتدمير تنظيم داعش.

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