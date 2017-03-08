بالفيديو والصور .. في اليوم العالمي للمرأة .. مصرية وإماراتية تقودان إيرباص A380

المواطن – وكالات

احتفلت شركة طيران الامارات بذكرى اليوم العالمي للمرأة بطريقتها الخاصة حيث أسندت مهمة قيادة واحدة من اكبر طائرات الركاب في العالم الى اثنين من النساء احداهما مصرية والاخرى اماراتية.

ونشرت طيران الامارات عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وقناتها على موقع يوتيوب مقطع فيديو ويضح قيادة الطيارة المصرية، نيفين درويش، للطائرة بمساعدة الطيارة الإماراتية علياء المهيري.

وقدمت نيفين نفسها وزميلتها لركاب الرحلة من قمرة القيادة فيما كانت المهيري تمارس مهامها على الطائرة كضابط أول.

وقالت نيفين درويش في رسالتها الترحيبية بالركاب بقولها : “صباح الخير سيداتي ساداتي، معكم نيفين درويش أول طيار عربي من مصر يقود الطائرة الأكبر في العالم لنقل الركاب إيرباص A3800، أشعر بالسعادة للقيام بذلك في رحلتنا المتجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى فيينا بمساعدة الضابط الأول للطائرة الشابة عليا المهيري من الإمارات”.”