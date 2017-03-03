بالفيديو.. وليد عبدالله يبعث برسالة لجماهير النصر

المواطن ـ محمد سلام



وجه حارس المرمى الدولي، وليد عبدالله، رسالة إلى جماهير فريقه النصر من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “سناب شات”، حيث طالبهم بالحضور المكثف خلال مباراة اليوم أمام الفيصلي ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وأكد “الاناكوندا” أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها شيء من الجماهير النصراوية، موضحا أن الفريق يحتاج إلى دعم ومساندة الجمهور بقوة خلال الفترة المقبلة.

هذا وكان مدرب النصر باتريس كارتيرون قد استبعد وليد عبدالله وشايع شراحيلي وسامي النجعي ومحمد عيد وعلي الخيبري من قائمة الفريق أمام الفيصلي اليوم الجمعة.

والجدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة.