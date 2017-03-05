بالفيديو.. يمنيّون يزيّنون صخور جبال “نهم” بـ “شكرًا سلمان”

المواطن ـ رقية الأحمد ـ تويتر:

تداول مغرّدون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مقطعًا لعسكري يمني، وبجواره صخرة كتب عليها “شكرًا سلمان”.

وبالكثير من الفخر، جاءت تعليقات المواطنين، واليمنيين الأحرار، مؤكّدين أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تبنَّى القضيّة اليمنية، لما فيها من حق لأبناء البلاد في اختيار قادتهم، وعلى الرغم من أنَّ تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بناء على طلب الرئيس المنتخب لليمن، إلا أنَّ ذلك لم يغني عن التأييد الشعبي اليمني لعملية “عاصفة الحزم”.

وتفاعل المواطنون السعوديون مع المقطع، معربين عن اعتزازهم بالقيادة الرشيدة، التي حرصت على أن تضع قضايا الأمّتين العربية والإسلامية في مقدّمة أولوياتها.