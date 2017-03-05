بالفيديو.. يوفنتوس يتعادل وإنتر ميلان يكتسح في الدوري الإيطالي

المواطن ـ وكالات



خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة أودينيزي وضيفه يوفنتوس التي أقيمت على ملعب “الفريولي” ضمن إطار الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق النجم الكولومبي دوفان زاباتا بحلول الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وتمكن يوفنتوس من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 60 عبر المدافع الصلب ليوناردو بونوتشي بكرة رأسية رائعة.

وفرض لاعبو يوفنتوس ضغطاً عالياً خلال النصف ساعة الأخير؛ سعياً لتسجيل هدف الفوز، لكن صلابة دفاعات أودينيزي وقفت عقبة في طريقهم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 67 ووسع الفرق مع روما الوصيف إلى 8 نقاط بعد خسارة الأخير يوم أمس أمام نابولي، كذلك رفع أودينيزي رصيده إلى النقطة 30 وظل في المركز 14.

وعاد إنتر ميلان لسكة الانتصارات بفوز ساحق بنتيجة 5-1 من ملعب سانت إيليا بعد التفوق على مضيفه كالياري، وتأخر هدف إنتر ميلان إلى غاية الدقيقة 34 حيث نجح في افتتاح التسجيل عن طريق ايفان بيريسيتش، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف إيفير بانيجا في الدقيقة 39، ليختم ماركو بوريلو الشوط الأول بهدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وواصل إنتر ميلان تفوقه خلال شوط المباراة الثاني حيث نجح ايفان بيريسيتش في تسجيل الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له في الدقيقة 47، فيما تكفل ماورو إيكاردي بتسجيل الرابع عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 67 قبل أن يختم روبيرتو جاليارديني الخماسية في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز يرفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 51 في المركز الخامس مؤقتاً، فيما يتجمد رصيد كالياري عند النقطة 31 في المركز 13.