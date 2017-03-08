بالفيديو.. 3 طلقات تغتال برلمانياً مغربياً أمام منزله

المواطن – وكالات

اغتيل النائب البرلماني المغربي عبداللطيف على يد مجهول أطلق عليه ثلاث طلقات من سلاح ناري، كان بحوزته، أمام منزله في الدار البيضاء مساء أمس.

وبحسب صحيفة المغرب اليوم، فإن الضحية كان داخل سيارته بالقرب من منزله في حي كاليفورنيا، عقب تلقيه ثلاث رصاصات من بندقية صيد على مستوى الرأس والصدر، وذلك من طرف مجهول.

من جهة أخرى تمكنت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه في علاقته المحتملة بالجريمة.