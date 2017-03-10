بتوجيه من نائب الملك.. مقاعد في المنصة لأبناء شهداء الواجب

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت القناة الرياضية السعودية أن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، وجه بتخصيص ما تبقى من مقاعد المنصة لأبناء شهداء الواجب، وذلك في المباراة النهائية المرتقبة بين النصر والاتحاد.

هذا وتتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 20.35 إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد.

ويُنتظر أن يكون اللقاء مثيرًا بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، كذلك تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، يجعل كل فريق يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.