هنا بث مباشر.. مباراة النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد

المواطن ـ محمد سلام



تنطلق عند الساعة 20.35 المباراة المرتقبة بين فريقي النصر والاتحاد، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي كأس ولي العهد..

وتقدم صحيفة “المواطن” لزوراها رابط بث مباشر للقاء من القناة الرياضية السعودية..