هنا بث مباشر.. مباراة النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد

هنا بث مباشر.. مباراة النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد

2017/03/10
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

تنطلق عند الساعة 20.35 المباراة المرتقبة بين فريقي النصر والاتحاد، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي كأس ولي العهد..

وتقدم صحيفة “المواطن” لزوراها رابط بث مباشر للقاء من القناة الرياضية السعودية..

 

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