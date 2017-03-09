بدء استقبال طلبات قبول الماجستير بجامعة #جازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان عن موعد بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة (الماجستير) للعام الجامعي القادم 1438-1439هـ للطلاب والطالبات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن حسين صميلي أن القبول ينطلق اعتباراً من يوم الأحد 1438/6/13هـ الموافق 2017/3/12م إلى يوم الخميس 1438/6/24هـ الموافق 2017/3/23م، علماً أن استقبال الطلبات سيتم آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، والتي يمكن الاطلاع عليها والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة من موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان على الرابط الإلكتروني: (هنا).