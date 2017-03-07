بدء الحجز المسبق لهواتف نوكيا الجديدة

المواطن – وكالات

أعلنت HMD global المسؤولة عن إنتاج وتسويق علامة نوكيا عن طرح ثلاثة هواتف ذكية حديثة وهي نوكيا 3، ونوكيا 5، ونسخة حديثة من الهاتف الشهير نوكيا 3310.

واليوم كشف تقرير حديث عن أن الحجز المسبق لتلك الهواتف بدأ بالفعل في متاجر التجزئة الهولندية الشهيرة مثل Belsimpel التي بدأت عرض الهواتف التي تحمل اسم نوكيا مجددًا عبر موقعها على الإنترنت.

ولم تكشف تلك المتاجر حتى الآن عن موعد تسليم الهواتف رسميًا، ولكنها اكتفت بكتابة أنها ستكون متاحة للتسليم فى وقت قريب جدًا، ولم يتم الإعلان عن بدء الحجز المسبق للهواتف الجديدة التي تحمل علامة نوكيا في مزيد من البلدان حول العالم.

جدير بالذكر أن النسخة الحديثة من هاتف نوكيا 3310 لن تكون متاحة في بعض الدول حول العالم التي لم تعد تدعم شبكات الـ 2G مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسنغافورة.