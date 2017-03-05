برشلونة وريال مدريد ومفاجآت ترتيب الدوري الإسباني

المواطن – أحمد بيومي

شهد ترتيب الدوري الإسباني مفاجآت متتالية، حيث تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بالأمس بعد الفوز على إيبار برباعية، ولم يكد يحتفظ بالصدارة، حتى فقدها بعد فوز برشلونة على سلتا فيجو بخماسية.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ60 نقطة، وجاء في المركز الثاني ريال مدريد بـ59 نقطة.

واحتل المركز الثالث فريق إشبيلية بقيادة الارجنتيني سامبولي، بينما جاء في المركز الرابع فريق ريال سوسيداد الذي يمتلك برصيد نقاطه ثماني وأربعين نقطة تمكن من تحقيقها من خلال تحقيق الفوز بخمس عشرة مباراة والتعادل بثلاث مباريات وخسارة ثماني مباريات.

وجاء في المركز الرابع ريال سوسيداد برصيد 48 نقطة أيضاً بفارق أهداف عن إشبيلية ، وفي المركز الخامس أتليتكو مدريد بـ46 نقطة.