برعاية “المواطن”.. “دراج القنفذة” يقطع رحلة 400كم في اليوم العالمي للكُلى

المواطن - ماجد الزبيدي

في بادرة رائعة تقدمها مجموعة دراج القنفذة تكشف مدى التكاتف بين أفراد المجتمع وتحقيق شعار “كيف نكون قدوة؟” تنظم مجموعة دراج القنفذة رحلة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للكلى تحت شعار “نمط حياة صحي لكلى صحيحة” غداً الخميس، برعاية إعلامية من صحيفة “المواطن“.

وكشف رئيس فريق دراج القنفذة أحمداني السيد أن الرحلة تنطلق غداً الخميس من القنفذة لمدينة جدة وقطع مسافة ٤٠٠ كم، مشيراً إلى أن الهدف من الرحلة الطويلة بدراجات هوائية هو نشر ثقافة كيفية الوقاية من مرض الفشل الكلوي إضافة إلى التعريف بالمرض ومعاناة مرضى الكلى من خلال توزيع عدد من البروشورات والمطويات التثقيفية على المسافرين خلال فترة الرحلة.

من جهته أشاد مدير صحة القنفذة شامي العذيقي برحلة الـ 400 كم خلال اجتماعه بالسيد ، مشيراً إلى أن ما تقوم به مجموعة دراج القنفذة نموذج يخدم دينه ووطنه ويحقق رؤية المملكة 2030.

وتحظى رحلة دراج القنفذة بدعم ورعاية جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لعلاج الفشل الكلوي و الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة وفندق ومجمع الأزهار الطبي وشركة الجاريات.