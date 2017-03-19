بشروط.. فتح باب القبول والتسجيل بمعهد طيران القوات البرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقبول لدورة الفرد الأساسي رقم (19)، لطلبة فنيين طائرات عمودية بمعهد طيران القوات البرية، لخريجي الثانوية العامة برتبة (عريف) بعد التخرج، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق (1438/06/20 هـ) وحتى الساعة (10:00 صباحاً) من يوم الأحد الموافق (1438/07/05 هـ)، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: (هنا).

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة (بقسميها) بتقدير جيد جداً ( 80% فأعلى ).

2- حصول المتقدم على ( 70% فأعلى ) في مادة اللغة الإنجليزية بشهادة الثانوية العامة.

3- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة في الخارج.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق له أن طرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان.

5- أن لايقل عمر المتقدم عن (17) سنة، ولا يزيد عن (24) سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

6- أن لايكون قد مضى (3) سنوات على حصوله على المؤهل العلمي.

7- أن يجتاز الكشف الطبي.

8- أن يجتاز إجراءات القبول (مقابلة شخصية – الكشف الطبي المبدئي – اختبار اللياقة البدنية – اختبار اللغة الإنجليزية).

9- أن لايكون موظفاً في أي جهة حكومية.

10- أن يكون غير متزوج.

11- أن لايقل طول المتقدم عن (160) سم كحد أدنى وأن يكون الوزن ملائماً للطول.