بعد الألغام البرية.. اكتشاف عشرات الألغام البحرية إيرانية الصنع في سواحل ميدي

المواطن ـ عمر عريبي ـ الحد الجنوبي:

تمكّنت الفرق الهندسية اليمنية السعودية، الأربعاء، من انتزاع وتفكيك عدد من حقول الألغام البحرية، مختلفة الأحجام والمهام، زرعتها الميليشيات الانقلابية في سواحل منطقة ميدي، شمال غربي اليمن.

وأوضح مصدر في فريق الخبراء الهندسيين أنَّ “الكمية التي تم الكشف عنها تعد من الألغام البحرية الذكية إيرانية الصنع”، مشيرًا إلى أنَّ “الفريق تمكن حتى الآن من انتزاع عشرات الألغام البحرية الثابتة والمتحركة، وبأحجام مختلفة”.

وأبرز المصدر أنَّ “عمليات زراعة الألغام البحرية تعد سابقة خطيرة، وتطورًا نوعيًا في أساليب الميليشيات، لاسيما أنَّ غالبية ضحايا تلك الألغام من الصيادين الأبرياء”.

وفي سياق متّصل، أكّدت مصادر عسكرية تابعة للجيش الوطني اليمني، أنَّ “أحد الألغام البحرية المزروعة في ميدي قد انفجر الليلة الماضية، وتسبب في مقتل ثمانية صيادين، كانوا على متن قارب”، مشيرة إلى أنّها أول حالة تسجل في مسلسل جرائم الانقلابيين ضد للصيادين”.