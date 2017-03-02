بعد انتحار عبدالله بوشهري “الكاذب”.. معلومات لا تعرفها عنه

المواطن - عبد الرحمن دياب

بعد أن تسبب مقطع فيديو للمثل الكويتي عبدالله بوشهري وهو ينتحر من مبنى عالٍ ثم فارق الحياة، في حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتضح أن فيديو عبدالله بوشهري مشهد من مسلسل اجتماعي جديد.

ونشر عبدالله بوشهري مقطع الفيديو أثناء تصوير مشهد الانتحار وعلق عليه قائلاً:” من أصعب المشاهد اللي سويتها في حياتي وكان وايد خطير الحمدالله الأمور طيبة مسلسل “حب في إسطنبول”.

وعبدالله بوشهري بدأ حياته الفنية في عام 2004 حيث شارك في دور صغير في مسلسل دنيا القوي، وبعدها شارك بمسرحية للأطفال حملت اسم الأكاديمية.

وشارك عبدالله بوشهري في “كليب” مع عبد الله الرويشد وكانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل اللقيطة. وهو شقيق الممثل محمود بوشهري.

في أغسطس 2015 أعلن عبدالله بوشهري زواجه، أما في 19 أكتوبر فرزق بابنته الأولى داليا.