بعد توقف خدمات بنك سامبا .. من يعوّض المواطنين عن تأخير الرواتب؟

المواطن ـ الرياض:

تذّمر العديد من عملاء بنك “سامبا”، معربين عن غضبهم بعد تعطل خدمات البنك بصورة مفاجئة، وسط شكوك بتعرض أنظمة البنك لاختراق من طرف بعض “الهاكرز”.

وأطلق المغردون وسمًا عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، باسم “توقف خدمات بنك سامبا”، للتعبير عن غضبهم من هذا التوقف، الذي أدى إلى تأخر صرف رواتب بعض العملاء.

وأوضح المغرد إبراهيم أنّه “تأخرت الرواتب بسببكم أكثرمن ثلاثة أيام، والعميل إذا تأخر عن تسديد القرض لمدة يوم تخصمون 150 ريالا غرامة”.

من جانبه، طالب الشاعر ممدوح الرمالي بأن يقوم بنك “سامبا” بتعويض العملاء الذين تضرروا من تأخر صرف الرواتب، مؤكدًا أنَّ “هناك العديد من الالتزامات تأخرت بسبب توقف خدمات بنك سامبا”.

أما فيصل السعدون فطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بالتدخل، معبرًا عن غضبه من عدم إشعار البنك للعملاء بوجود مشكلة وتقديم تفسير واضح لها.

يذكر أنَّ مجموعة بنك “سامبا” المالية، أعلنت اليوم الخميس، أنَّ عطلاً تقنياً أصاب نظام البنك المرتبط بالفروع، وأن العمل جارٍ على قدم وساق للتحقق من استئناف العمل، في أقرب وقت ممكن.

ويعاني النظام الإلكتروني بفروع بنك “سامبا” من توقف الخدمات كافة، ولم يستطع أي أحد من عملائه السحب والإيداع أو التحويل أو استخدام أجهزة الصرف الآلي. كما أن الموقع الإلكتروني للبنك توقف عن العمل، وأبلغ عملاءه بوجود مشكلة تقنية.

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