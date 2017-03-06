بعد شمعون.. برمجية خبيثة جديدة في الشرق الأوسط

المواطن - الرياض

كشفت شركة كاسبرسكي لاب عن وجود برمجية خبيثة جديدة ومتطورة تتسبب في مسح وإتلاف البيانات، أطلق عليها اسم “ستون دريل” StoneDrill، استخدمت لشن هجمات مركزة نحو أهداف في منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا.

وصرحت كاسبرسكي لاب بأن فريق الأبحاث والتحليلات العالمي التابع لها رصد طريقة عمل برمجية StoneDrill، حيث تعمل -شأنها شأن البرمجية الخبيثة الأخرى سيئة السمعة “شمعون” Shamoon- على إتلاف كل المحتوى المخزن على جهاز الكمبيوتر المصاب، مضيفة أن البرمجية الخبيثة مزودة بتقنيات متقدمة لمكافحة التتبع، ومدعمة بوسائل للتجسس في ترسانتها الهجومية، وأن رغم تصميم نمط هجومها على غرار برمجية Shamoon 2.0 الخبيثة إلا أنها تختلف عنها إلى حد كبير وتفوقها تطورًا.