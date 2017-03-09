بعد #ماجد_التويجري_يعتدي_علي_اتحادي .. الجماهير تؤكد : غطرسة مرفوضة

المواطن – سعد البحيري

حالة من الغضب العارم سيطرت على الجماهير الاتحادية بعد تداول مقطع فيديو يتضمن اعتداء الإعلامي ماجد التويجري على أحد مشجعي نادي الاتحاد أثناء وصول لاعبي النادي إلى مطار الملك خالد في العاصمة الرياض.

وانتقد المغردون ما قام به ماجد التويجري وقاموا بتدشين وسم على موقع تويتر بعنوان “ماجد التويجري يعتدي على اتحادي” وصل إلى الترند عبر موقع تويتر بعد تدشينه بساعات قليلة وتضمن آلاف التغريدات الرافضة لما قام به التويجري.

غطرسة مرفوضة

الجماهير الاتحادية وغيرها من الجماهير عبرت عن رفضها للأسلوب الذي تعامل به التويجري مع المشجع الاتحادي معتبرين ذلك غطرسة مرفوضة حيث استخدم ألفاظاً نابية في التعامل مع المواطن.

ويوضح الفيديو المتداول أن التويجري قال للمشجع: “أقسم بالله لأدوسك”، وهو ما اعتبره البعض خروجاً عن اللائق في التعامل مع مثل هذه الأمور.

اعتذار التويجري

لم يجد التويجري بداً من الاعتذار عما بدر منه لتوضيح وجهة نظره للجماهير الاتحادية التي فتحت نيران انتقاداتها عليه وأوضح التويجري أن المشجع الاتحادي كان يمنعه من الوصول إلى اللاعبين لأخذ تصريحاتهم ثم تطاول عليه ووصفه بأنه “هلالي” ما دفع الجماهير المتواجدة إلى الصياح في وجهه.

وقال التويجري في تغريدة له عبر موقع تويتر : “أنا أحترم وأقدر جماهير الاتحاد كثيراً ما حدث في المطار كان ردة فعل لإساءات صدرت من هذا الشخص وكان يحاول أن يمنعني مقابلة أي لاعب بكل قلة أدب”.

التويجري قدم اعتذاره مجدداً عبر حسابه على سناب شات حيث أكد أنه أقدم على هذه الخطوة استجابة لرغبة العديد من أصدقائه مع تأكيده على احترامه لنادي الاتحاد على كافة المستويات.

الفعل ورد الفعل

بدوره قال الإعلامي الرياضي مصطفى الأغا إن الأمر أخذ أكثر مما يستحق كون الجماهير ركزت على ما قام به التويجري وتجاهلت ما قام به المشجع الاتحادي.

وقال الأغا في تغريدة له على موقع تويتر : “في قصة ماجد التويجري مع المشجع الاتحادي رأى البعض ما يريدونه وتغاضوا عما لا يريدونه أي رأوا ردة الفعل وتغاضوا عن الفعل”.