المواطن ـ وكالات

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن “سوفت بنك”، يعتزم نقل ملكية حصة، بنحو 25%، من الشركة البريطانية لصناعة الرقائق “ARM”، قيمتها 8 مليارات دولار، كان قد استحوذ عليها منذ 66 شهرًا فقط، إلى صندوق “رؤية سوفت بنك”، الذي تشارك فيه السعودية.

وأبرزت الصحيفة الاقتصادية، أنَّ ذلك يأتي ضمن مساعي صندوق “رؤية سوفت بنك” لجذب كبرى الصناديق وزيادة جاذبية الاستثمار في الصندوق.

وأشارت إلى أنّه “كانت مصادر قد صرحت أن صندوق مبادلة أعرب عن رغبته مسبقًا في أن يتضمن صندوق رؤية سوفت بنك حصة من شركة ARM”.

يذكر أنَّ شركة مبادلة كانت قد أبدت رغبتها في كانون الثاني/يناير الماضي، باستثمار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار في الصندوق.