بلدية #الخفجي تستعد لطرح مواقع استثمارية بالمزايدة

المواطن – نوف العايد – الخفجي

أنهى قسم الاستثمار ببلدية محافظة الخفجي طرح عدة متطلبات لمواقع استثمارية في المحافظة.

وكشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر السبيعي، أن البلدية قد أكملت جميع متطلبات طرح عدة مواقع استثمارية وتم الرفع بها تمهيداً للإعلان النهائي في مزايدة عامة.

وأضاف السبيعي، أنه تم طرح مزايدة سوق تجاري مخطط 8/32 بمساحة (9514,34م)، إضافة إلى مزايدة مسلخ مخطط ش ف 105 (السفانية) بمساحة (5000م)، وأيضاً مزايدة لوحات موبي عدد (300) لوحة مواقع متفرقة، ومزايدة لوحة ميجا كوم (40) لوحة مواقع متفرقة ، ومزايدة فندق بمخطط ش ف 78 بمساحة (186535,23م).

وأوضح أنه تم الرفع للإدارة المختصة مخطط رقم (ش ف 124) لإدارة الخاص بكورنيش الخفجي للاعتماد النهائي متضمناً عدة مواقع استثمارية تمهيداً لطرحها للاستثمار في المزايدات العامة حال اعتمادها، حيث روعي في تلك الاستثمارات تلبيتها لاحتياجات أهالي المحافظة والمقيمين، ورواد الكورنيش من الزوار والمصطافين .

في السياق نفسة قامت البلدية بإعطاء مهلة لأصحاب التشاليح الحالية مدة شهر لتصحيح أوضاعهم وسرعة الإزالة والنقل لمواقع تشاليح السيارات الاستثماري المعتمد الواقع في مخطط (ش ف 96) وفق ما حددته لجنة الإزالة المشكلة لهذا الغرض.

وأشار السبيعي، إلى أن البلدية قد حددت عدة مواقع استثمارية جديدة وافق عليها المجلس البلدي وستبادر البلدية في تجهيز متطلبات طرحها للاستثمار قريباً وهي موقع النقل الجماعي وموقع مواقف سيارات الأجرة ومدرسة قيادة السيارات (دلة) وموقع النقليات الثقيلة وموقع متخصص بتجميع السيارات التالفة.

وأفاد بأن بلدية محافظة الخفجي مستمرة في تطوير وطرح المشاريع الاستثمارية بمحافظة الخفجي والهجر التابعة لها لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان وبما يتناسب مع مبادرات البلدية لتحقيق الأهداف الخاصة بتنمية الاستثمارات البلدية بالمحافظة.