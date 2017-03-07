بلدية الطوال تصدر أول رخصة مهنية إلكترونية عبر نظام “بلدي”

المواطن – الطوال

أصدرت بلدية محافظة الطوال بمنطقة جازان ، أول رخصة مهنية إلكترونية عن طريق نظام بلدي لأحد المواطنين بالمحافظة ، بحضور رئيس البلدية المهندس أسامة بن محمد زكري ، ونائب رئيس المجلس البلدي عبدالكريم بن محمد صميلي.

وأوضح المهندس زكري ، أن خدمة الرخص المهنية الإلكترونية ، تعد نقلة نوعية في مجال الخدمات البلدية المقدمة للمواطن حيث يحتاج إلى “٣٠” دقيقة فقط لإصدارها عن طريق موقع نظام “بلدي” وطباعة الرخصة إلكترونياً ، كما أن الموظف المختص بالبلدية يقوم بمراجعة الطلب وعمل الزيارات الميدانية اللازمة.

وأثنى على جهود أمانة منطقة جازان في دعم بلدية الطوال ، حتى تحقق هذا النجاح ، مؤكداً سعي البلدية إلى تقديم أفضل الخدمات لسكان المحافظة والقرى التابعة لها.