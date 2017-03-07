بلدية صبيا تغلق مصنع مثلّجات تديره عمالة تستخدم قوالب صدئة

المواطن ـ عمر عريبي ـ جازان:

أغلقت فرقة صحة البيئة ببلدية محافظة صبيا، خلال جولتها الرقابية صباح اليوم الثلاثاء، مصنعًا للمثلجات، في قرية الظبية، يقوم بتصنيع وتوزيع منتجاته في الأسواق مخالفًا للأنظمة والتعليمات.

وأوضح رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر آل زاحم الشهراني، أنّه في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ضبطت فرقة البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة، أثناء جولتها الميدانية مصنع آيس كريم، يعمل داخل أحد الأحواش التي تستغل في ممارسة بعض الأعمال المخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وتدار من قبل عمالة من الجنسية البنغالية، لا تحمل شهادات صحية.

وأبرز الشهراني أنه “تم العثور على كمية كبيرة من كراتين الآيس كريم، تزيد على (2000) كرتونة، كانت معدة للتوزيع كما تم مصادرة طاولات وقوالب حديد، تستخدم للتحضير بطريقة غير صحية، وكذلك مصادرة صحون بلاستيكية كبيرة، وأكياس بودرة، وثلاجات، إثر ملاحظة سوء وتردي النظافة، وطفح بيارات الصرف الصحي، وصدأ في قوالب الحديد”، مشيرًا إلى أنَّ “المصنع غير مطابق للاشتراطات الصحية، وقد تمت مصادرة الآليات المستخدمة، وتطبيق العقوبات اللازمة”.

وأضاف، “قامت الفرقة الرقابية بتحرير محضر بذلك، وتم غلق المصنع لمخالفته للأنظمة والتعليمات”، مؤكدًا أنَّ “متابعة سلامة الأغذية واستيفاء اشتراطات الصحة العامة من أولويات أعمال البلدية، التي تعمل عليها من خلال جولات ميدانية يومية، إضافة للاستجابة الفورية لأي ملاحظة ترد على رقم البلاغات الموحد (940) أو بالاتصال المباشر بالبلدية، الأمر الذي يؤدي للتعامل الفوري مع أي مخالفة بشكل عاجل وسريع”.

وأوضح أنَّ “هناك جهوداً مبذولة من قِبل الفرق الميدانية لمتابعة هذه المواقع بشكل مستمر”، مشيدًا بالجهود المبذولة من طرف مراقبي البلدية بوحدة الرقابة الصحية (صحة البيئة)، ومطالبًا بمضاعفة الجهود في هذا المجال.