بلدي الدمام يستحدث مكاتب فرعية ويطلب الاستعانة بخطة طوارئ الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن ـ الدمام:

قرر المجلسُ البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، استحداث مكتب خدمات بلدية فرعية بأحياء غرب الدمام. كما أوصى بمخاطبة أمانة المنطقة الشرقية لتقديم خطة الطوارئ المعمول بها، إضافة إلى طلب الاستعانة بخطة طوارئ الهيئة الملكية بالجبيل. كذلك أوصى المجلس البلدي بمخاطبة أمانة المنطقة الشرقية لتفعيل مبادرة المجلس المتضمنة القضاء على الحفر.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي خالد بن علي البنعلي، أنَّ القرارات آنفة الذكر، جاءت عقب الاجتماع الدوري للمجلس البلدي، بحضور رئيس المجلس البلدي محمد بن ناصر آل دايل وأعضاء المجلس، مبرزاً أنَّ “قرار استحداث مكتب الخدمات البلدية يشمل أحياء (طيبة، الفيصلية، المنار، الندى، الفاخرية 1، الفاخرية 2، السمحانية، الفرسان، أحياء وزارة الإسكان وعددها 14 ألف وحدة سكنية)”.

وأشار البنعلي إلى أنَّ “الاجتماع تضمن توصيات وقرارات عدة، ومن أبرزها توصية بتخصيص شارع رئيس ومهم بحاضرة الدمام لتسميته شارع شهداء الواجب بالشرقية، ويكون به ميدان يخلد أسمائهم، على أن يكون اختيار الموقع وأسماء الشهداء بمشاركة المجلس البلدي”.

وأضاف “كما أوصى المجلس البلدي بإيجاد آلية أفضل لسحب السيارات، المعمول بها من قبل شركة (موقف)، ووضع لوحات إرشادية توضح حقوق مستخدمي المواقف وحقوق الشركة، وزيادة نقاط الدفع، إضافة إلى توصية ترفع لأمانة المنطقة الشرقية للسماح بنسبة 70% عند بناء دور علوي على أن يتم تفعيل التوصية من خلال تراخيص بناء الوحدات السكنية الجديدة، وتراخيص الترميم”.

وأردف “كذلك أوصى المجلس البلدي بتشكيل فرق عمل من أعضاء المجلس لدراسة مقترح تحسين المنظر العام لواجهات المباني والشوارع التجارية، وتحديد نمط لها، ومن ثم إصدار توصيات تتلاءم مع المقترح”.

وبيّن أنَّه “أوصى المجلس بمقترح تخصيص نسبة من قيمة المخالفات التي تفرضها أمانة الشرقية، لصالح المراقبين الميدانيين والصحيين كحافز لهم، كذلك تم إصدار قرار بإنشاء حديقتين بحي العزيزة بالخبر وتسمية شوارع الحي المشار إليه وتحديداً مخططي 43/92 قبل الشروع بأعمال السفلتة”.