بموافقة الملك.. منح زين العابدين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى

المواطن - الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح معالي الدكتور حبيب بن مصطفى بن محمد زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، تكريماً له وتقديراً لما قام به من جهود خلال فترة عمله بالوزارة. وسلّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الوسام للدكتور حبيب زين العابدين بمكتبه بديوان الوزارة ، معبراً له عن تقدير خادم الحرمين الشريفين لما قام بها من جهود من خلال اشرافه على مشروعات الوزارة في المشاعر المقدسة. من جهته أعرب الدكتور حبيب زين العابدين عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين لمنحه هذا الوسام مؤكداً أنه وسام شرف يفتخر به، لافتاً إلى أن هذا التكريم يعد دليلاً على عناية القيادة بالمواطنين وتكريم أبناء هذا الوطن لما قدموه من جهود لخدمة الوطن والمواطن.