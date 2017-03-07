بوش مستعد لنصح ترامب.. وهذه نصيحته الأولى

المواطن - وكالات

أبدى الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، شكوكه في جدوى ترحيل ملايين المهاجريين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

وخلال حواره ببرنامج Sunday Today، رد بوش على بخصوص رأيه في خطط الإدارة الحالية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وقال إنه “لا يعتقد أن هذا الأمر مجد”.

ولفت إلى أنه يمكن التسامح مع الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي إذا كانوا قد قدموا إسهامات للبلاد، موضحا أن موضوع الهجرة “قضية سياسية” وأنه بذل جهودا وقت توليه الرئاسة لإصلاح نظام الهجرة بالتعاون مع الكونغرس.

وأعلن استعداده لتقديم النصح لترامب إذا طلب منه ذلك، مشددا على أن الرئيس الأمريكي محاط بفريق “عمل جيد للغاية”.

ونصح بوش الابن، ترامب بأن يمنح فريقه صلاحيات وأن يستمع إليهم، خاصة وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر.