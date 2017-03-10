بيانات الوظائف الأميركية تهوي بسوق الذهب إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع

المواطن ـ الرياض:

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع، الجمعة، وسط عزوف المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي تترقبها السوق لاستقاء اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

ودفع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا الشهر، إثر تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص، يوم الأربعاء، أسعار الذهب للانخفاض 3% هذا الأسبوع، مما قد تصبح أكبر خسارة أسبوعية لها في أربعة أشهر.

وانخفض المعدن الأصفر إلى 1194.55 دولار للأوقية (الأونصة) الجمعة، بعد أن نزل عن 1200 دولار للأوقية في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 31 كانون الثاني/يناير.

وفي الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.38% إلى 1196.19 دولار للأوقية في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم نيسان/أبريل 6.8 دولار للأوقية إلى 1196.40 دولار.

وهبطت الفضة 0.41% في المعاملات الفورية إلى 16.88 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 27 يناير عند 16.78 دولار. بينما انخفض البلاديوم 0.37% إلى 744 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.58% إلى 937.7 دولار مخالفًا الاتجاه النزولي للمعادن النفيسة عمومًا. لكن البلاتين متراجع نحو 6% هذا الأسبوع، وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ الرابع من يناير عند 928.5 دولار.