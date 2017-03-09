بيان #عاجل من شرطة مكة: مواطن و 4 أفارقة ويمني شاركوا في دهس رجل الأمن

المواطن ـ مكة:

تمكّنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرّمة، من الإطاحة بالمتورّطين في الاعتداء على رجل أمن، أثناء تأدية مهام عمله الرسمي، بكورنيش جدة.

‏وأبرز الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، بأنه في تمام الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ، وأثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة جدة بعملها ضمن حملة أمنية لضبط المخالفين بمنطقة كورنيش جدة، لوحظ قيام عدد من قائدي الدراجات النارية بإثارة الفوضى وتعكير صفو السكينة العامة، ‏وتهديد سلامة المتنزهين والقاطنين.

وأشار إلى أنّه “عند التعامل معهم بادروا بمهاجمة أحد رجال الأمن، والاعتداء عليه ودهسه عمداً بواسطة دراجة نارية، والاعتداء على أحد رجال الحراسات الأمنية الخاصة عند محاولته مساندة رجل الأمن، ثم ارتكبوا بعد جريمتهم الهروب من الموقع، وقد ترتب على ذلك تعرض رجلي الأمن لإصابات نقلا على إثرها للمستشفى ‏لتلقي العلاج اللازم، فيما باشر في حينه رجال الشرطة تعقب الجناة وعددهم سبعة أشخاص والبحث عن مكان وجودهم”.

وأضاف، أسفرت عملية التتبع بفضل الله عن قبض على خمسة منهم، وهم كل من‏:

1- صديق ماجد صديق الرشيدي (سعودي الجنسية) يحمل هوية وطنية رقم (1108591973) يبلغ من العمر (18) سنة، وهو الشخص الذي قام بدهس رجل الأمن عمداً.

2-‏ حسين محمد عبدالكريم (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 25 سنة لا يحمل إثبات هوية‏.

3- حسن علي موسى ‏(تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة، لا يحمل إثبات هوية.

4- هارون آدم كوبر (نيجيري الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة، يحمل إقامة رقم 2336487308

5- يعقوب أحمد محمد عبدالفتاح (يمني الجنسية) يبلغ من العمر28سنة، يحمل إقامة زائر رقم 4145498020

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وأشار إلى أنّه، أفاد الموقوفون في اعترافاتهم بجريمتهم بمشاركة كل من:

1- وجدي ناصر علي باصبرين ، (يمني الجنسية) يبلغ من العمر 24 سنة ، مخالف لنظام الاقامة .

2- أكرم بروفه (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 20 سنة، مخالف لنظام الإقامة.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنَّ “رجال الأمن لن يسمحوا ولن يتهاونوا مع أي تصرفات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تهديد سلامة الناس أو إثارة الفوضى بأي داع من الدواعي أو تعطيل رجال الأمن من أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في حفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحذر كل من تسول له نفسه الإقدام على ذلك بأن الجزاء الرادع سيكون مصيره”.

ودعا الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة المطلوبَين في هذه القضية إلى المسارعة بتسليم نفسيهما، محذراً من التستر عليهما أو إيوائهما أو التعامل معهما، كما حث كل من تتوفر لديه معلومات عنهما سرعة الإبلاغ عنها على الرقم (911).