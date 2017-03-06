تأهيل 500 شاب للعمل في شركة السلام للطيران

المواطن – الرياض

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم مع شركة السلام لصناعة الطيران، لتدريب 500 شاب سعودي من خريجي المرحلة الثانوية في برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، أن المؤسسة ستعمل مع شركة السلام لصناعة الطيران وفق خطة تستهدف تقديم برامج تدريب متخصصة في المجالات الفنية التي تحتاجها الشركة لتشغيل مشاريعها.

وأضاف أن المتدربين سيلتحقون ببرامج تدريبية بالكليات التقنية العالمية للبنين البالغ عددها 16 كلية، ليكتسبوا المهارات الفنية الأساسية اللازمة، وتعلم اللغة الإنجليزية ثم الالتحاق ببرامج تدريبية على رأس العمل في مقر الشركة .

وأشار إلى أن الوظائف الفنية بالشركة تعد من المهن الرئيسية في سوق العمل التي تحتاج لتأهيل عال لتوطين تلك الوظائف الفنية المرتبطة بصيانة الطائرات، من خلال تدريب متميز لتأهيلهم علمياً وفنياً بشكل يضمن لهم الفرص الوظيفية مناسبة .

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة يحيى الغريبي، إن المذكرة جاءت بناءً على احتياج الشركة من الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في المشاريع الحالية أو أي مشاريع مستقبلية تخصها بشكل عام في المملكة, مؤكداً أن وجود الكليات التقنية العالمية التابعة للمؤسسة أسهم في توفير كوادر وطنية متخصصة في المجالات الفنية والمهنية لدعم الصناعات المختلفة ومنها مجال صيانة الطائرات.