تحذيرات من عمليات قرصنة تطول “العملات الرقمية”

المواطن - وكالات

قدم محافظ البنك الاحتياطي، جيروم باول، تحذيرات إلى البنوك المركزية التي تصدر العملات الرقمية لأنها عرضة للهجمات السيبرانية والأنشطة الإجرامية.

وبحسب موقع Timesofindia الهندى، أوضح باول خلال تصريحات فى مؤتمر عقد فى كلية القانون فى جامعة ييل أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزى من المحتمل أن تكون هدفًا عالميًّا لهجمات قراصنة الكمبيوتر والسرقة الإلكترونية، فالنظام الجديد يجعل من الصعب تتبع المعاملات بيتكوين.

ولفت إلى أن العملة الرقمية مثل بيتكوين تكون هدفًا رئيسيًّا للأنشطة الإجرامية العالمية بما فى ذلك غسيل الأموال، فالبنوك المركزية تحتاج إلى تتبع إصدار العملة الرقمية، ولكن يمكن أن تثير مخاوف خطيرة من قبل المستخدمين بسبب الخصوصية.