تحطم طائرة يابانية في منطقة جبلية

المواطن – وكالات

توفي 3 أشخاص جراء تحطم طائرة مروحية اصطدمت بأحد الجبال في مقاطعة “ناجانو” وسط اليابان.

وذكرت شرطة المقاطعة، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، “أن المروحية كانت تحمل على متنها 9 أشخاص، وقد عثر على شخصين آخرين فاقدي الوعي، فيما لا يزال 4 آخرون مفقودين.

وكانت المروحية تقوم بطلعة تدريبية لإنقاذ متسلقين، إلا أنها تحطمت وعثر عليها في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي لليابان على جبل “هاتشيبيوس”، الذي يمتد بين مدينتي “ماتسوموتو وأوكايا”.

وتعثرت جهود أفراد الشرطة ورجال الإطفاء في البحث عن الأربعة المفقودين الآخرين جراء تقلبات الطقس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام الطائرة التابعة لحكومة منطقة “ناجانو على منحدر جبل هاتشيبيوس”، الذي يبعد نحو 170 كيلومتراً غربي العاصمة اليابانية طوكيو.