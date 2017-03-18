تخصصي الطائف يعلن “وفاة مواطن”.. وشقيقه دخل ليقبله فكانت المفاجأة !

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

تسبب الإهمال الطبي بتخصصي الطائف في وفاة مواطن بعد ساعات من إحضار شقيقه له للمستشفى، حيث أعلن الطاقم الطبي وفاته وتمت تغطيته بالشرشف الأبيض، ليكتشف شقيقه المفاجأة المدوية؛ أنه مازال على قيد الحياة.

ودخل شقيق الشاب المتوفى ليقبله قبلة الوداع، وإذا به يجد نبضاً في أحد العروق فصرخ صرخة مدوية منادياً الأطباء ليتم عمل الإنعاش القلبي، وإدخاله العناية المركزة، ليعلن الأطباء وفاته بعد ذلك بصفة نهائية.

وفي التفاصيل أوضح عثمان الثمالي، شقيق المتوفى، في حديث خاص لـ”المواطن ” أن شقيقه كان يعاني من تليف في الكبد وسبق أن أحيل للتنويم في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ، وأثناء تنويمه عجز الأطباء من الاستشاريين وغيرهم عن علاجه، حيث طالب أحد الأطباء بالخروج من المستشفى بعد استقرار حالته نسبياً لاحتياجهم للسرير.

وأضاف الثمالي أنه أثناء خروجه للمنزل لم يطل الأمر بعدما شعر بألم فظيع وشديد في بطنه ، وحال انتقالنا إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أجبرت للانتظار للحصول على سرير لمدة نصف ساعة، وتدخل أحد حراس الأمن الذي قام بتوفير سرير إلى باب السيارة.

وأضاف الثمالي لـ” المواطن” : أثناء دخولنا إلى الطوارئ انتظرنا الدكتور -تحتفظ المواطن باسمه- لمدة 10 دقائق، وأثناء تواجده لتشخيص الحالة أفاد بأن أخي دخل في غيبوبة كبدية ، وفي تلك الأثناء تفاجأنا بخروج مادة بيضاء من فم أخي وتوقفت نبضات قلبه مما دعا لاستخدام الإنعاش القلبي دون جدوى.

وتابع الثمالي بنبرات حزينة: هنا أعلن الطاقم الطبي وفاة أخي، مضيفاً أنني لم أتمالك نفسي بعد أن رأيت الإهمال الواضح من الطاقم الطبي المتسبب في وفاة أخي داخل الطوارئ.

وأكمل الثمالي حديثه: تلقيت التعزية من الطاقم الطبي لمدة 5 دقائق وإذا بأخي الآخر يقوم بإزالة الشرشف الأبيض عن شقيقنا متفاجئاً بوجود نبض في أحد العروق في رقبته، ودعاه الأمر لرفع صوته منادياً للطاقم الطبي بأن أخي مازال على قيد الحياة، وكرر الطاقم مرة أخرى الإنعاش القلبي وإذ به يعود للتنفس مرة أخرى وتم تحويله فوراً للعناية المركزة ولم يمكث بها سوى ساعات معدودة حتى فارق الحياة.

واختتم شقيق المتوفى عثمان الثمالي حديثه لـ ” المواطن ” مطالبا وزارة الصحة بفتح ملف التحقيق في هذا الأمر بسبب إهمال الطاقم الطبي الذي أودى بحياة أخيه بشكل مستهتر دون أي اهتمام أو مبالاة.