تخفيف الصداع النصفي بالهاتف الذكي قريباً

المواطن - وكالات

كشفت تجربة مولتها إحدى الشركات عن أن المصابين بالصداع النصفي قد يتمكنون يوماً ما من تخفيف حدة الآلام باستخدام جهاز يتم التحكم فيه عبر الهاتف الذكي ويوجه صدمات كهربائية خفيفة للذراع.

وتم إطلاق اسم “نيريفيو ميغرا” على الجهاز، وهو عبارة عن لاصقة بها بطارية وأقطاب كهربائية وشريحة إلكترونية يمكن الاتصال بها لاسلكياً عبر الهواتف المحمولة، والجهاز مصمم لتحفيز الأعصاب الموجودة تحت الجلد في الذراع ومنع إشارات الألم من الوصول إلى المخ.

وأوضح ديفيد يارنيتسكي كبير الباحثين في الدراسة، وهو عضو في المجلس الاستشاري لشركة ثيرانيكا التي تطور الجهاز أن “كل علاجات التحفيز كانت حتى الآن تعطى في الرأس”.

وأردف: “عملنا على التحفيز في مكان بعيد مما يجعل وسيلة العلاج أكثر ملاءمة ورصانة حتى يتسنى للناس استخدامه خلال ساعات العمل دون أن يلاحظه أحد”.