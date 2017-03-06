تدشين أول مبنى صديق للبيئة في الشرقية

المواطن – الشرقية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تدشين أول مبنى صديق للبيئة تتم تغذيته بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية، وذلك في مجمع الشركة بالدمام.

وأوضح نائب رئيس أول للخدمات العامة بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عايش الشمري، أن التجربة تُعد الأولى من نوعها بأحد مباني الشركة، وتهدف إلى التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيق معايير الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.

وأشار الشمري إلى أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات أخرى في مرافق عديدة، حيثُ سيتم تدشين المبنى الثاني بنفس المجمع في الربع الثالث من 2017.

وأضاف: “المبنى يعمل في الوقت الحالي بالكامل بالطاقة النظيفة، دون أي تغذية من الشبكة، وذلك من خلال تصميم نظام شمسي عبارة عن عدد 12 شريحة ضوئية (Photovoltaic) بطاقة إجمالية قدرها 3000 وات، بالإضافة إلى دعمها بطاريات تخزين”.

وأفاد بأن المشروع، الذي تم تنفيذه يُغذي مبنى يعمل بطاقة يومية قدرها 57 كيلو وات، وهو ما يؤدي إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى 1500 كيلو وات/‏ساعة شهرياً.