ترامب يتهم أوباما بالتنصت عليه: شخص مريض أو شرير

المواطن – وكالات

بالرغم من فوزه في الانتخابات الرئاسية، لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه الانتقادات لسلفه الرئيس باراك أوباما إلا أن هذه المرة اتهم ترامب إدارة الرئيس السابق بالتنصت على مكتبه في ترامب تاور في نيويورك قبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أواخر العام الماضي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أمر مروع! علمت للتو أن أوباما أمر بالتنصت عليّ في ترامب تاور قبل الفوز. لم يعثر على شيء! هذه مكارثية”.

ووصف ترامب عملية التنصت بأنها “رهيبة”، وشبهه بفضيحة ووترغيت التي كانت تتعلق بالتنصت على الرئيس نكسون في السبعينيات.

وقال ترامب في تغريدة: “أراهن أن محاميًا جيدًا يمكن أن يعد قضية جيدة . الرئيس أوباما كان يتنصت على هاتفي في أكتوبر قبيل الانتخابات”.

وكتب في تغريدة أخرى: “كم من الوقت أمضاه الرئيس أوباما في التنصت على هواتفي في العملية الانتخابية المقدسة. هذه ووترغيت نيكسون. شخص شرير أو مريض!”.