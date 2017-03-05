ترامب يصدر مرسوماً جديداً بشأن الهجرة.. غداً

المواطن – وكالات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً الاثنين إصدار مرسوم جديد للهجرة رداً على تعليق القضاء الأمريكي العمل بمرسوم سابق له حول الهجرة أثار موجة عارمة من ردود الفعل.

ونقل “بوليتيكو” عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن “الرئيس سيوقع مرسومه الجديد في مقر وزارة الأمن الداخلي”، دون الإشارة إلى تفاصيل حول فحوى المرسوم.

يذكر أنه سبق لدونالد ترامب أن علق مؤخراً دخول اللاجئين عامة إلى الولايات المتحدة لأربعة أشهر، وحظر حتى أجل غير مسمى دخول اللاجئين السوريين إلى بلاده، كما علق منح التأشيرة الأمريكية لمواطني سبعة بلدان بذريعة حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.