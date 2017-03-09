ترامب يظهر “العين الحمراء” لإيران ويستأنف بيع الأسلحة للسعودية

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقتها على استئناف عملية بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي اعتُبر معاكسًا لقرار الرئيس السابق باراك أوباما بتعليق بيع الذخائر والمعدات العسكرية للرياض .

وأكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن موافقة وزير الخارجية ريكس تيلرسون تعتبر مؤشرًا مبكرًا على نهج الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، والتي تميل لنسق أكثر ودية مع السعودية في الصراع الذي تخوضه في اليمن، مشيرة إلى أن القرار يعتبر أيضًا مؤشرًا لموقف واشنطن المتشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد، كما أن مراجعة السياسة الأمريكية يعطي لترامب فرصة جيدة لإظهار نهج أكثر صرامة ضد طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي قدم الدعم العسكري للعمليات الجوية السعودية الخاصة بـ”عاصفة الحزم” منذ عام 2015، من حيث التزويد بالوقود الجوي وإرسال بعثة استشارية عسكرية من واشنطن إلى مقر العمليات السعودية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون في واشنطن أن حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تسهيل عملية التعاون مع الجانب السعودي، يأتي في الوقت الذي تقتنع فيه إدارة الرئيس ترامب باستحالة الاستغناء عن الرياض، كحليف حاسم وقوي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هناك نقاط اتفاق واضحة بين المملكة العربية السعودية وترامب، أبرزها رفض الجانبين للاتفاق الخاص بالبرنامج النووي لإيران.