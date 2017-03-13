ترقب صرف بدل حساب المواطن وهنا رابط التسجيل :

المواطن - عبد الرحمن دياب

يترقب السعوديون بدء صرف البدل في حساب المواطن، وسط آمال أن يأتي مخففاً عن آثار الإصلاح الاقتصادي المنتظر تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وقبل موعد صرف بدل حساب المواطن، يجب العلم أن السياسات توضع مع آلية الاستحقاق ليتم بعد ذلك رفعها إلى المقام السامي في مدة لا تزيد عن 50 يوماً، ليكون من المقرر أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليها في مطلع شهر مايو المقبل، وإقرارها بعد ذلك.

ومع زيادة الترقب، تزداد الشائعات والأقاويل في الظهور، حيث كثرت الإدعاءات بخصوص موعد صرف بدل حساب المواطن، على الرغم من تأكيدات المشرف على البرنامج، ماجد العصيمي، بأنه لا يوجد موعد محدد لبدء الصرف.

وتستمر حتى الآن عملية التسجيل في حساب المواطن على الرابط هنا