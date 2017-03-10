تصادم دراجة نارية ومركبة يقتل مواطنًا ويصب آخر بدولي #جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

توفي مواطن وأصيب آخر بإصابات حرجة، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروع بين الدراجة النارية التي يستقلانها ومركبة أخرى، مساء اليوم الجمعة، وذلك على الطريق الدولي بين محافظتي صبيا وبيش، بالقرب من قرية المحلة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ“المواطن”، أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم الجمعة بلاغًا عن حادث سير لدراجة نارية اصطدمت بسيارة عند تقاطع المحلة الجديدة على الطريق الدولي “بيش – صبيا”، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة وجدت بالموقع حالتين في العشرين من العمر أحدهما قد فارق الحياة نتيجة إصابة حادة في الراس ونزيف نتيجة الحادث، والحالة الاخرى لديها إصابة حرجة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.