“تطوير” تُطلق جائزة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية المتميزة

المواطن ـ الرياض:

أطلقت رئيس مجلس إدارة جمعية “تطوير” لتنمية العمل الخيري صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت مقرن، جائزة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية المتميزة.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس إدارة “تطوير” لتنمية العمل الخيري، المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم708، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت مقرن، وبحضور المدير العام صاحبة السمو الملكي الأميرة رهف بنت عبدالعزيز بن سعد، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور حماد بن علي الحمادي، والدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، والأستاذ راكان بن محمد الغامدي، والأمين العام فهد بن تركي النفيعي، وعضو الجمعية العمومية الأستاذة سوسن بنت عبدالله الحربي.

وأوضحت سمو الأميرة نوف بنت مقرن، أنَّ الجائزة تأصيل لنهج والدنا الأمير مقرن بن عبدالعزيز الخيري حفظه الله، في دعم وتكريم الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية، الذين قدموا مبادرات خيرية مبتكرة لخدمة الطفل والمرأة وكبار السن”.

ومن جانبها، أبرزت سمو الأميرة رهف مدير عام الجمعية أنه “سيتم فتح باب التسجيل لمن يرغب من الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية للترشح للجائزة على موقع جمعية تطوير لتنمية العمل الخيري www.ta6weer.org “.

وأشارت إلى أنّه “تم إطلاق برامج لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى للإرشاد والتدريب الأسري، لتدريب 3000 سعودي وسعودية من ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول 2020 مواكبة لبرنامج التحول الوطني”.