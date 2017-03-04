تطوير روبوت يمشي على الثلوج ويفتح الأبواب

المواطن – وكالات

أطلقت شركة “بوسطن ديناميك” الأمريكية والرائدة في صناعة أجهزة الروبوت منذ 1992 والتي تعمل في معهد التكنولوجيا في جامعة ماساتشوستس، أحدث منتجاتها وهو الروبوت السريع والخفيف القادر على التحرك وهو يحمل الأشياء وينزل السلم ويقفز، مع الحفاظ على توازنه.

ويعد هذا مجالاً جديداً تطرقه أجهزة الروبوت أو الإنسان الآلي، هذا ما أوضحه “مارك ريبير” مؤسس الشركة والبالغ من العمر 60 عاماً والذى يعاونه 80 مهندساً وعالماً.

وأوضح مدير الشركة الأمريكية، أن الجهاز الثاني قادر على المشي بسرعة في الثلوج ويفتح الأبواب لتفادي الوقوع ويحمل أشياء ثقيلة بأطراف أصابعه.

وأضاف مارك ربير أن هذه الروبوتات مخصصة لسلاح الجيش الأمريكي فهي تعاون الجنود في حمل معداتهم وفي مخازنهم العسكرية.

ويعكف فريق شركة “بوسطن ديناميك” حالياً على تصنيع أجهزة جديدة من الروبوت لمعاونة كبار السن فى حياتهم اليومية وهو تحدٍ للشركات الأخرى.