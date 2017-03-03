تعاون ثنائي يجمع محافظ أحد رفيدة ومدير عام فرع النقل بعسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - احد رفيده

وعد مدير عام فرع وزارة النقل في عسير المهندس مبارك بن ناصر المطوع برفع عدة مطالب إلى الجهات العليا في وزارة النقل والتي تتضمن الطرق المؤدية لمحافظة أحد رفيدة ومراكزها الإدارية، وخصوصًا أنها تمثل وجهة سياحية كبرى لعشرات الآلاف من المصطافين والزوار خلال فترة الصيف.

كما تعتبر حلقة وصل للعديد من المنتزهات الوطنية إضافة إلى ما تحتضنه من منتزهات عملاقة، والتي تشهد زحامًا مروريًّا وبشريًا خلال فترة الصيف من كل عام، حيث جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح، في مبنى المحافظة وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والمجلس البلدي.

وتحدث الطرفان عن المشاريع الحالية والمستقبلية والمتأخرة والمتعثره في المحافظة بوجه عام و مدى الزحام المروي على الطرق المؤدية إليها وسبل علاجها، وكذلك الطريق الرابط بين مركز الواديين التابع للمحافظة ومشروع جامعة الملك خالد.

وأكد محافظ أحد رفيدة خلال اللقاء أن التعاون البناء سيكون مثمرًا مع فرع وزارة النقل في عسير، وذلك لخدمة المحافظة ومراكزها الإدارية والمصطافين والزوار.