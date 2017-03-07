وسيطرت تطبيقات التواصل الاجتماعي على قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على المتجر المخصص للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد، حيث جاء تطبيق فيسبوك في المركز الأول تلاه فيسبوك ماسنجر في المركز الثاني بعدد أكير من مليار مرة تنزيل لكل منهما ثم باندورا راديو في المركز الثالث.

اما المركز الرابع فقد كان من نصيب تطبيق إنستغرام تلاه في المركز الخامس تطبيق سناب شات

ومما يثير الدهشة أن تطبيق “واتساب” التابع لشركة فيسبوك لم يحتل أي من المراتب الخمس الأولى على الرغم من شهرته وانتشاره الواسع.

وجاءت لعبة كاندي كراش ساغا، Candy Crush Saga، على قمة قائمة الألعاب الأكثر تنزيلا على متجر بلاي، يليها تطبيق لعبة صب واي سيرفيرس، Subway Sufrers، ثم لعبة تمبل ران 2، Temple Run 2، يليهم لعبة ديسبيكابل مي، Despicable Me. وفي المرتبة الخامسة لعبة كلاش أوف كلانز، Clash of Clans.

ورصدت جوجل عند وضع هذه القوائم عدد مرات تنزيل التطبيقات والألعاب من متجر بلاي فقط، دون أن تحسب مرات التثبيت المسبق لهذه التطبيقات على الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.

يذكر أن جوجل كانت قد أطلقت متجرها الإلكتروني لنظام أندرويد أول مرة تحت إسم أندرويد ماركت، Android Market، في 22 أكتوبر 2008، وذلك قبل أن تحوله إلى متجر غوغل بلاي المتاح حاليا، في 6 مارس 212، وهو المتجر الذي يضم ما يزيد عن 2.6 مليون تطبيق، تم تحميلها أكثر من 50 مليار مرة حسب البيانات التي توفرها شركة Statista.