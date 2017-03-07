تعرف على سعر الريال أمام العملات العربية والأجنبية
أمس الاثنين بحسب السعر الرسمي

تعرف على سعر الريال أمام العملات العربية والأجنبية

2017/03/07
الساعة 1:17 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استقر سعر الريال، أمس الإثنين أمام باقي العملات، حيث سجل 3.7462 أمام الدولار الواحد، وتنشر “المواطن” سعر الريال الواحد أمام العملات العربية والأجنبية:
1 ريال سعودي = 0.2670 دولار أمريكي
1 ريال سعودي = 0.2522 يورو
1 ريال سعودي = 0.2182 جنيه إسترليني
1 ريال سعودي = 0.3580 دولار كندي
1 ريال سعودي = 0.3521 دولار أسترالي
1 ريال سعودي = 30.4096 ين ياباني
1 ريال سعودي = 0.2702 فرنك سويسري
1 ريال سعودي = 0.9922 ليرة تركي
1 ريال سعودي = 1.8406 يوان صيني
1 ريال سعودي = 1.1869 رينغيت ماليزيا
1 ريال سعودي = 17.7943 روبيه هندي
1 ريال سعودي = 4.4895 جنيه مصري
1 ريال سعودي = 0.9803 درهم إماراتي
1 ريال سعودي = 1.7147 جنيه سوداني
1 ريال سعودي = 29.4521 دينار جزائري
1 ريال سعودي = 0.0999 دينار بحريني
1 ريال سعودي = 315.5787 دينار عراقي
1 ريال سعودي = 0.1884 دينار أردني
1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي
1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي
1 ريال سعودي = 0.3765 دينار ليبي

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