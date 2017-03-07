تعرف على سعر الريال أمام العملات العربية والأجنبية

المواطن - الرياض

استقر سعر الريال، أمس الإثنين أمام باقي العملات، حيث سجل 3.7462 أمام الدولار الواحد، وتنشر “المواطن” سعر الريال الواحد أمام العملات العربية والأجنبية:

1 ريال سعودي = 0.2670 دولار أمريكي

1 ريال سعودي = 0.2522 يورو

1 ريال سعودي = 0.2182 جنيه إسترليني

1 ريال سعودي = 0.3580 دولار كندي

1 ريال سعودي = 0.3521 دولار أسترالي

1 ريال سعودي = 30.4096 ين ياباني

1 ريال سعودي = 0.2702 فرنك سويسري

1 ريال سعودي = 0.9922 ليرة تركي

1 ريال سعودي = 1.8406 يوان صيني

1 ريال سعودي = 1.1869 رينغيت ماليزيا

1 ريال سعودي = 17.7943 روبيه هندي

1 ريال سعودي = 4.4895 جنيه مصري

1 ريال سعودي = 0.9803 درهم إماراتي

1 ريال سعودي = 1.7147 جنيه سوداني

1 ريال سعودي = 29.4521 دينار جزائري

1 ريال سعودي = 0.0999 دينار بحريني

1 ريال سعودي = 315.5787 دينار عراقي

1 ريال سعودي = 0.1884 دينار أردني

1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي

1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي

1 ريال سعودي = 0.3765 دينار ليبي