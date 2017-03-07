استقر سعر الريال، أمس الإثنين أمام باقي العملات، حيث سجل 3.7462 أمام الدولار الواحد، وتنشر “المواطن” سعر الريال الواحد أمام العملات العربية والأجنبية:
1 ريال سعودي = 0.2670 دولار أمريكي
1 ريال سعودي = 0.2522 يورو
1 ريال سعودي = 0.2182 جنيه إسترليني
1 ريال سعودي = 0.3580 دولار كندي
1 ريال سعودي = 0.3521 دولار أسترالي
1 ريال سعودي = 30.4096 ين ياباني
1 ريال سعودي = 0.2702 فرنك سويسري
1 ريال سعودي = 0.9922 ليرة تركي
1 ريال سعودي = 1.8406 يوان صيني
1 ريال سعودي = 1.1869 رينغيت ماليزيا
1 ريال سعودي = 17.7943 روبيه هندي
1 ريال سعودي = 4.4895 جنيه مصري
1 ريال سعودي = 0.9803 درهم إماراتي
1 ريال سعودي = 1.7147 جنيه سوداني
1 ريال سعودي = 29.4521 دينار جزائري
1 ريال سعودي = 0.0999 دينار بحريني
1 ريال سعودي = 315.5787 دينار عراقي
1 ريال سعودي = 0.1884 دينار أردني
1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي
1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي
1 ريال سعودي = 0.3765 دينار ليبي
أمس الاثنين بحسب السعر الرسمي
تعرف على سعر الريال أمام العملات العربية والأجنبية
استقر سعر الريال، أمس الإثنين أمام باقي العملات، حيث سجل 3.7462 أمام الدولار الواحد، وتنشر “المواطن” سعر الريال الواحد أمام العملات العربية والأجنبية:
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