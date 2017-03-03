تعرّف على المشروبات التي يمكن أن تعوّضك نقص الماء

المواطن ـ وكالات

جميعنا يعلم أن شرب الماء أمرٌ ضروري في الحياة، من أجل الحفاظ على صحة الجسم وتفادي الإصابة بمشاكل صحية عدة نحن في غنى عنها، إلا أن هناك من يرى أنه يمكن استبدال المياه بمشروبات أخرى مفيدة وسهلة التحضير في الوقت ذاته.

وأبرزت النسخة العربية من “هافينغتون بوست” أن هناك مشروبات قليلة جداً يمكنها أن تعوّض نقص شرب المياه، منها:

عصير البنجر (الشمندر):

يسهل إعداد عصير البنجر في المنزل بواسطة آلة العصر، ويُعد مصدراً مهماً للعناصر والفيتامينات من مثل فيتامين “بي” و”إيه” و”سي”، إضافة إلى البوتاسيوم والماغنيسيوم والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة. مشروب الصبار “الألوفيرا”:

فوائد هذه النبتة لا تنتهي، إذ يتم اكتشاف كل عام فوائد جديدة لها فهي تساعد على توقف النزيف وتنظم الكولسترول في الدم وتنتج مواد مكافحة للبكتيريا الضارة كما أنها تحمي من الشيخوخة المبكرة وتعد مصدراً للمواد المضادة للأكسدة. الفواكه:

البطيخ أو التوت أو الخيار أو حتى الفراولة والطماطم، كلها فواكه يصنع منها عصائر طبيعية منظفة للمعدة، وكبديل لشرب الماء، كما يمكن إضافة بعض الماء إليها من أجل تخفيف مضاعفات قرحة المعدة التي تسببها الفاكهة الحامضة.

إلا أن كل هذه المشروبات لا يمكن أن تلغي فائدة شرب المياه وإدخال من ثماني إلى 10 أكواب في النظام الغذائي اليومي، فجسم الإنسان يحتوي على أكثر من 60% من الماء، وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارها.