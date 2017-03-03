تعزيزات المليشيات الحوثية تحت مرمى طيران التحالف بمحافظة حجة

المواطن - عمر عريبي - الحد الجنوبي

استهدفت مقاتلات التحالف عدة أهداف تابعة للمليشيات الانقلابية في محافظة حجة.

ونجحت المقاتلات ليلة أمس وفجر اليوم الجمعة في استهداف تجمع للأفراد شمال مثلث عاهم، سقط على أثره أربعة عشر فرداً ما بين قتيل وجريح.

كما استهدفت بعدة غارات جوية تعزيزات -كانت متجهة لجبهتي حرض وميدي- شملت دينا سلاح وذخيرة، وعربة مدرعة، بالإضافة لمركبة كانت تقل مشرف التسليح في محور ميدي التابع للمليشيات.

وكان القصف المتواصل والدقيق لطيران التحالف قد دمر خلال اليومين الماضيين عدداً من المخازن والعتاد للمليشيات في أكثر من موقع مختلف في حرض وميدي.