“تعليم الرياض” توجّه بمنع فتح المدارس الأهلية خارج أوقات الدوام

المواطن – سعيد آل هطلاء – الرياض

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قادة وملّاك المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات، إلى عدم فتح المدارس خارج أوقات الدوام الرسمي لعقد الاجتماعات، أو لفصول التقوية المسائية (الخدمات التربوية)، أو مزاولة أيّ أنشطة رياضية وثقافية دون موافقتها.

وأكّد المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور عبدالله بن محمد المانع، على وجوب الحصول على موافقة الإدارة عند الرغبة في فتح هذه المدارس خارج أوقات الدوام الرسمي، وعدم استخدام مباني المدرسة لغير ما رخّصت له، كتدريس الجاليات، وعقد دورات اللغة الإنجليزية، ودورات الحاسب الآلي، والأنشطة الرياضية، وغيرها.

وأشار إلى عدم إشغال المبنى المدرسي في اجتماعات أو ندوات لم ترد في التعاميم المنظمة، أو الحصول على موافقة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وعدم فتح أيّ مركز خدمات تربوية (فصول تقوية أو نشاطات مسائية) دون الحصول على موافقة مكتوبة .