تعليم بيشة يعلن بدء الدوام الصيفي الأحد المقبل

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

أكد مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري في اجتماعه بلجنة الانضباط المدرسي أمس على متابعة انضباط الطلاب والطالبات في الأسبوع الذي يسبق ويلي إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على تثبيت الغياب في برنامج نور من قبل المدارس ومتابعة ذلك أثناء زيارات مشرفي ومشرفات الإدارة في تلك الفترة.

كما وجه مدير التعليم بتكريم المدارس المتميزة في الحضور و الانضباط وتثبيت الغياب في كافة مكاتب التعليم والرفع بأسماء تلك المدارس لتعلن عبر موقع الإدارة و يتم تكريمها في حفل نهاية العام.

هذا وقد تم تحديد بداية الدوام الصيفي اعتباراً من يوم الأحد القادم 1438/6/27 هـ في كافة المدارس التابعة لمكاتب تعليم بيشة عدا مكتب بلقرن والذي يبدأ الدوام الصيفي فيه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1438/7/12 هـ.